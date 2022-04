Libéré de son contrat par l’Inter Miami, Blaise Matuidi ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. Une recrue potentielle pour l’AS Saint-Etienne ?

A 34 ans, Blaise Matuidi a eu droit à une carrière bien remplie avec plus de 699 rencontres disputées depuis son plongeon dans le monde professionnel. Malgré tout, après avoir été libéré de tout engagement avec l’Inter Miami, l’ex international français ne veut pas entendre parler de retraire et est à la recherche d’une nouvelle opportunité : « Je n’ai pas cette réflexion, car il n’est pas question que je dise que je vais arrêter. Je me maintiens en forme et je me laisse le temps de voir les choses venir. J’ai aussi ma famille qui prend une grande partie de ma vie », a confié l’ancien de l’AS Saint-Etienne dans une interview accordée à So Foot.

Engagé dans une mission sauvetage afin d’éviter la relégation en deuxième division, l’AS Saint-Etienne s’est entouré de joueurs expérimentés. Libre, Blaise Matuidi, qui a foulé le Chaudron entre 2007 et 2011, pourrait s’avérait être une belle opportunité pour la direction stéphanoise.

