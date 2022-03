Actuellement sans club, Blaise Matuidi commence à avoir la retraite dans un coin de la tête.

Pas surpris de son absence dans la dernière liste de Didier Deschamps, Blaise Matuidi assure avoir été totalement comblé par son parcours avec les Bleus. ‘En signant aux États-Unis, je savais qu’il existait le risque de ne plus être convoqué », a-t-il expliqué dans un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport. « Si l’équipe de France me manque ? Non (…) J’ai réalisé mon rêve en jouant des matches importants, en gagnant une Coupe du monde. »

Libre de tout contrat après avoir passé deux ans en MLS sous les couleurs de l’Inter Miami – le club de David Beckham – Blaise Matuidi ne s’est pas vraiment de quoi demain sera fait. En attendant de retrouver un point de chute, l’ancien Parisien assure de rôle d’ambassadeur de la franchise californienne. « Pour l’instant, j’ai accepté le rôle d’ambassadeur du club, qui me plaît beaucoup, et je continue de me maintenir en forme. Mais je ne sais pas si je vais m’arrêter », a avoué le joueur de 34 ans. « Je ne me vois certainement pas sur le terrain à 37-40 ans comme Giorgio Chiellini et Gigi Buffon. »