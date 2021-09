Bixente Lizarazu a donné son avis sur la situation en équipe de France.

« Après l’élimination en huitièmes de finale de l’Euro face à la Suisse (3-3, 4-5 aux t.a.b.) et les deux matches contre la Bosnie (1-1) et l’Ukraine (1-1), il me paraît évident que l’équipe de France est aujourd’hui déséquilibrée, déboussolée. Quand les Bleus ont été sacrés champions du monde, en 2018, leur style était assez clairement identifiable. C’était celui d’une équipe qui savait bien défendre collectivement et était capable de contre-attaques dévastatrices. Depuis, elle a perdu sa force défensive, au moment où elle devait en théorie se transformer en machine de guerre en attaque, grâce à la multitude de ses talents offensifs, et notamment à son trio Griezmann-Benzema-Mbappé. Finalement, elle n’a ni l’un ni l’autre », a indiqué Bixente Lizarazu dans L’Equipe.

Et d’ajouter : « La solution n’est pas forcément de revenir à la méthode de 2018 : les joueurs vieillissent, les statuts changent, certains perdent leur place en sélection, d’autres peuvent connaître des passages à vide dans leur club… Mais s’ils veulent rebondir, les Bleus doivent se poser les bonnes questions : « Quelle équipe sommes-nous ? De contre ou d’attaque placée ? Pourquoi n’arrive-t-on plus à défendre tous ensemble ? » En fait, l’équipe de France a besoin de se réinventer, pour trouver une nouvelle identité. »