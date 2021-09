L’Olympique de Marseille a recruté 11 joueurs cet été pour 54 millions d’euros d’achat net et 34 millions d’euros d’options d’achat.

Ultra actif sur le front du recrutement, c’est paradoxalement au rayon des départs que l’OM a été le plus occupé. Pas moins de 14 joueurs ont quitté le club cet été, et non des moindres : Florian Thauvin et Valère Germain en fin de contrat, ou Michaël Cuisance en retour de prêt au Bayern Munich. Mais ironie du sort : alors que l’OM misait sur les ventes pour acheter, il a très mal vendu… mais acheté quand même ! Le seul départ payant est celui de Maxime Lopez, parti pour Sassuolo pour un montant estimé entre 1 et 3 millions d’euros. Mais Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, dont les cessions devaient remplir les caisses, sont toujours là !

Voici les 11 recrues de l’OM lors de ce mercato estival 2021 :