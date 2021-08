Alors qu’il reste seulement une petite semaine avant la fin du mercato, un attaquant de 29 ans du nom de Thievy Bifouma a été proposé à deux clubs de Ligue 1.

D’après les indications de « Footmercato », l’AS Saint-Etienne et le Clermont foot se sont vues proposer l’attaquant de 29 ans ancien de Bastoa et Reims Thievy Bifouma. On évoque un possible prêt alors que son club du HLJ Ice City est disposé à prendre l’intégralité de son salaire en charge. Affaire à suivre…