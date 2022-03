Cedé par Arsenal cette saison, Mattéo Guendouzi n’a pas mis longtemps à convaincre les dirigeants de l’OM. Et le milieu de terrain le reconnaît ce transfert fut le meilleur choix de sa carrière.

« Ça a été un choix mûrement réfléchi. Il y a eu de très bonnes discussions avec le président, avec le coach et des personnes de ma famille. On a pris vraiment la meilleure décision tous ensemble. Pour moi, c’est le meilleur choix que j’ai fait depuis de nombreuses années. Je suis très heureux et très épanoui. »

« Le président Longoria et le coach Sampaoli sont les personnes qui m’ont présenté le projet et qui m’ont donné envie de venir. On a parlé du projet de l’OM, ce que je pouvais apporter à l’équipe, comment j’allais pouvoir grandir. Je me suis retrouvé dans ce discours-là, je savais qu’en venant ici j’allais franchir des paliers et continuer à grandir, que cela soit humainement ou footballistiquement » a reconnu Guendouzi pour RMC. Pour rappel, l’international français signera un nouveau contrat jusqu’en juin 2025 à la fin de la saison.