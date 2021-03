Au vu des dernières rumeurs et déclarations en Angleterre, il y a fort à parier que Manchester United soit une des écuries qui va enflammer le plus le prochain mercato estival.

En effet, les Red Devils ont toujours Jadon Sancho en tête malgré l’échec de l’été dernier. Et si le plan tombait à l’eau une deuxième fois, une alternative nommée Antoine Griezmann pourrait bien émerger…

En effet, alors que la direction de Manchester United avait foncé tête baissée l’été dernier sur l’ailier de Dortmund, les Red Devils ont décidé de faire preuve de sang-froid avec Sancho en cas de nouvel échec. Cette fois-ci, le club mancunien compte bien préparer un plan B. Et celui-ci porterait le nom d’Antoine Griezmann d’après OK Diario. Le média espagnol explique qu’en dépit d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 et d’une acclimatation enfin réussie, le champion du monde 2018 sera disponible autour d’un transfert estimé à 60 M€. Affaire à suivre !