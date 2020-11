L’Athletic Bilbao a corrigé le Betis Séville 4-0 ce soir à l’occasion de la 10e journée de Liga.

Athletic Bilbao – Betis Séville 4-0 : les locaux ont corrigé leur adversaire sévillan avec 4 buts inscrits. Le festival a commencé avec un but de Victor Ruiz contre son camp à la 9e minute de jeu avant que Capa ne double la mise à la 33e minute de jeu. 2-0 à la mi-temps et les joueurs de Bilbao vont allourdir le score avec un troisième but signé Iker Muniain avant qu’Alex Berenguer ne termine le travail à 68e minute de jeu.

Grâce à ce succès, Bilbao se relance à la 8e place avec 12 points, alors que le Betis chute lourdement et se retrouve 12e juste devant le Barça avec une moins bonne différence de buts.

