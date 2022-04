Pour Eric Di Meco, la forme étincelante de Karim Benzema est en partie dû à sa relation avec CR7.

« Cristiano Ronaldo doit prier le matin et dire : ‘Merci Benzema d’avoir joué avec moi' », a lancé il y a quelques jours l’ancien football italien Antonio Cassano, bien connu pour ses déclarations coup de poing. Un avis pas vraiment partagé par l’ancien Marseillais Eric Di Meco. De passage au micro de RMC ce mardi, le chroniqueur estime plutôt que la relation entre les deux ex-coéquipiers du Real Madrid profite au Français. Auteur d’une nouvelle saison stratosphérique avec les Merengues, Karim Benzema aurait pris exemple sur « la machine de guerre » Cristiano Ronaldo.

« Quand on voit ce que fait Benzema aujourd’hui, et ce qu’il fait dans sa vie, à l’entraînement… Je pense que le fait d’avoir côtoyé Cristiano Ronaldo, ça l’a rendu plus fort. S’il joue jusqu’à 40 ans à ce niveau-là, c’est parce qu’il aura vu une machine de guerre à côté de lui », a jugé l’ancien joueur de l’OM.