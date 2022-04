Le Real Madrid a remporté son quart de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi soir 3 buts à 1 sur la pelouse des Blues de Chelsea. Une victoire acquise grâce à un triplé de l’attaquant français Karim Benzema.

Héros et homme du match de cette rencontre aller, le buteur des Merengues a évoqué cette magnifique performance au micro de ‘Canal+’. Il tient à féliciter l’équipe pour cette somptueuse victoire et forcément il ne peut qu’être heureux après son match et sa performance absolument exceptionnelle. « On peut dire qu’on a fait un gros match dans la continuité. Contre Paris, on avait fait 15-20 dernières minutes très très bonnes. Aujourd’hui on est rentré de la première à la dernière minute avec l’envie de jouer, de gagner, de prouver qu’on peut faire ce genre de match et que Madrid est présent, a-t-il expliqué avant de se confier sur la différence de visage présenté par le Real Madrid par rapport au match aller face au PSG. Ce qui change ? La confiance et surtout l’envie de gagner. Après les matchs des fois tu les perds, des fois tu les gagnes, mais il faut tenter. On a eu de la réussite, ça fait partie des grands matchs« , a-t-il avancé.

Avant de s’exprimer sur son triplé. « Déjà 1 c’est bien, si je peux en mettre 2 ou 3 c’est mieux. Ce soir je l’ai fait et il y a la victoire en plus, donc je suis très content, mais pas spécialement que pour les buts. Si on regarde le match, il y avait de l’envie, il y avait du mouvement, on avait la balle, on avait un bloc haut, et par moment, on avait un bloc bas. On a su attendre et derrière les occasions qu’on a eues, on les a mises au fond« , a déclaré KB Nueve suite à sa performance stratosphérique.