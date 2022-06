Grand admirateur de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema avoue s’être grandement inspiré du quintuple Ballon d’Or portugais.

Dans une interview accordée cette semaine à nos confrères de Onze Mondial, Karim Benzema a dévoilé son seul point commun avec son ancien coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

« C’est compliqué de répondre à cette question car c’est trop dur d’essayer d’avoir quelque chose de lui (rires). Je ne vais pas te dire que j’ai un truc de Ronaldo… (Il réfléchit). Allez, peut-être la conduite de balle. J’ai toujours aimé le regarder et quand je visionnais ce qu’il faisait, j’essayais de me focaliser essentiellement sur ses mouvements. Et même les dribbles, les frappes, les passes, ses déplacements, sa conduite de balle, je décortiquais tout de lui. J’ai essayé de prendre des choses de Ronaldo, mais après, réaliser la même chose, c’est impossible. »