Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, le Real Madrid prépare de grosses opérations en coulisses.

Certains clubs devraient profiter de la longue trêve internationale – durant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre – 18 décembre) – pour faire le point sur quelques dossiers chauds en interne. Ce sera notamment le cas au Real Madrid, où quelques joueurs sont annoncés sur la sellette. D’après les informations du média espagnol OK Diario, les dirigeants n’ont pas encore pris de décision concernant l’avenir de Marco Asensio, libre de tout contrat l’été prochain. Dans la même situation que son compatriote, Dani Ceballos devrait être poussé vers la sortie dès l’ouverture du mercato hivernal.

Concernant les cadres de l’équipe, le Real Madrid n’a pas de soucis à se faire pour Karim Benzema. Grâce à son sacre au Ballon d’Or, le Français sera automatiquement prolongé jusqu’en 2024. Les Merengues devront en revanche négocier avec Toni Kroos et Luka Modric, tous les deux en fin de contrat au terme de la saison.

Sur la liste des départs, on devrait également retrouver quelques grands noms en janvier. Toujours selon OK Diario, le Real Madrid prépare déjà les adieux pour trois membres de l’effectif : Mariano Diaz, Álvaro Odriozola et Eden Hazard. Concernant le dernier cité, un retour en Premier League n’est pas à exclure. Aujourd’hui estimé à « seulement » 12 millions d’euros, le Belge serait notamment sur les tablettes de Newcastle. Affaire à suivre…