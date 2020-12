Karim Benzema était programmé pour devenir le successeur de Thierry Henry au titre de meilleur buteur de l’équipe de France.

Au final, la carrière de Karim Benzema avec l’équipe de France n’a jamais vraiment décollé. Avec 29 buts en équipe de France, l’attaquant du Real Madrid, écarté par Didier Deschamps, ne dépassera pas le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Thierry Henry (avec 51 buts). C’est finalement Olivier Giroud (avec 44 buts) qui pourrait dépasser l’ancien attaquant des Bleus lors des prochains rassemblements.

« Un joueur était programmé pour battre le record de Thierry Henry, ou du moins il avait annoncé la couleur, parce que j’étais dans cette sélection quand Thierry a battu le record de Michel Platini contre la Lituanie à Nantes. Derrière, il y a eu une remise de maillot avec le président de la Fédération Française de Football. Le plus jeune joueur, c’était Karim Benzema et il lui avait remis le maillot, sûr de lui, en lui disant : “je te remets le maillot mais c’est moi le prochain qui vais te battre.” Et tout le monde avait rigolé », a indiqué l’ancien international, Jérôme Rothen, sur RMC.