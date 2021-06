Double buteur hier soir avec l’Equipe de France face à la Suisse, Karim Benzema est revenu sur cette désillusion et tient à remercier les supporters pour leur soutien. Il souhaite retenir le positif et compte bien prendre sa revanche.

C’est sur son compte Instagram que l’attaquant des Bleus a livré ses premières impressions, quelques heures après la défaite aux tirs aux buts face à la Nati. « Triste et déçu suite à l’issue du match d’hier. La déception est immense, j’aurais aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien sans faille depuis le début de cet Euro. Merci pour la force que vous m’avez donnée quotidiennement. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort. » Le message est passé ! Au total, le buteur du Real Madrid aura inscrit 4 buts en 4 matchs avec deux doublés, face au Portugal et la Suisse.