De retour en Equipe de France après 6 années d’absence, Karim Benzema ne serait pas contre une arrivée de Kylian Mbappé dans son club du Real Madrid.

Comme il l’a confié, le jeune champion du monde français est en âge de rejoindre un monument tel que le Real Madrid et il tente de convaincre le joueur du Paris Saint-Germain de forcer sa décision. Il voit bien Mbappé sous le maillot Merengue dans quelques semaines. « Tous les grands joueurs veulent venir un jour au Real Madrid donc je lui souhaite, que ça se fasse rapidement, en tout cas s’il a des envies de quitter le PSG qui est une bonne équipe aussi. C’est un très bon joueur. Pour son jeune âge, il sait tout faire. Ce sont les joueurs que j’aime, qui savent jouer en une touche, prendre la profondeur. Agile, rapide, efficace. On n’a pas beaucoup joué ensemble, mais aux entraînements on se cherche, c’est facile. Il sait jouer au foot et c’est très important de l’avoir. Un duo au PSG ? Non, que lui vienne au Real, ce serait ça l’idéal. » A lâché, dans une interview publiée sur « l’AFP » Benzema, qui sait que Mbappé est dans le doute par rapport à son avenir au PSG. Voir maintenant de connaître la décision du natif de Bondi.