Le Français Karim Benzema et le Brésilien Marcelo ont fait une pose “bad boy” pour exposer le nouveau maillot third du Real Madrid.

Ce maillot sera notamment utilisé en Ligue des champions. “Son design est lié aux racines et aux traditions de Madrid. Avec un subtil motif noir et gris à l’avant, la tunique s’inspire des peintures sur les carreaux de la céramique qui ornent la ville. De plus, il présente des nuances de rose sur le logo, le sponsor et les trois bandes”, précise le club dans un communiqué.