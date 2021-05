Omar da Fonseca a souhaité prendre la défense de Karim Benzema face aux attaques du groupe politique du Rassemblement National.

« Sur l’histoire de l’hymne, moi, ça fait presque 40 ans que je suis ici, je suis né en Argentine et je considère que la France est le meilleur pays du monde sur plein de détails, pour toutes les belles choses qu’on a ici. Or, je ne chante pas la Marseillaise », a indiqué le consultant de beIN Sports. Avant de poursuivre : « Pourquoi l’acte de l’hymne ? En Espagne, il n’y a pas de paroles. Vous employez le mot “coeur” mais on a tous des racines, un lien. Les Bretons ont le coeur en Bretagne alors qu’ils habitent ailleurs. (…) Un match de foot, ce n’est pas une revue militaire. C’est un match de football où il y a un jeu, du spectacle, c’est quelque chose de divertissant. Il ne faut pas le canaliser dans quelque chose d’ultra sérieux et dramatique. »