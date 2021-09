Interrogé sur un éventuel retour à l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema a laissé planer le suspense.

Karim Benzema vivra ce soir (20h45) face à la Finlande l’un des matchs les plus particuliers de sa longue carrière. Le buteur du Real Madrid revient à Lyon, cette fois sous le maillot de l’équipe de France, pour fouler pour la première fois la pelouse du Parc OL. Dans une interview accordée au Progrès, l’international français a été interrogé sur un éventuel retour dans ce qui a été sa maison pendant de nombreuses années et dans le club où sa légende est née.

« J’ai un contrat avec le Real Madrid. Je me sens bien en ce moment. Après ça ? Je ne sais pas, parce que je réfléchis année par année. Si je me sens bien, je continuerai dans le football, et si je ne me sens pas bien, nous verrons. Mais pour l’instant, il me reste deux ans de contrat avec le Real Madrid », a déclaré Benzema, qui est ravi de découvrir enfin le Parc OL.

Le rêve du président lyonnais Jean-Michel Aulas est toujours de voir KB9 prendre sa retraite sous le maillot de l’OL. Toujours dans les colonnes du Progrès, le patron du club rhodanien a indiqué qu’il considère Karim Benzema comme un « enfant de Lyon » et qu’il espère le voir revenir un jour au pays. Ce n’est donc pas un secret que Lyon rêve d’un éventuel retour de l’attaquant du Real Madrid dans son ancienne maison et le club, dès que l’occasion se présente, lui fait un clin d’œil.