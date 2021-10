Benoit Paire, cinquantième au classement ATP, révèle dans une interview accordée aux médias du club qu’il aurait pu rejoindre le centre de formation de l’Olympique de Marseille lorsqu’il avait 14 ans.

Benoit Paire aurait pu porter le maillot de son club de son coeur. Le tennisman, actuellement à la cinquantième place au classement ATP a donné une interview aux médias de l’Olympique de Marseille où il se confie sur sa passion pour le football. Il révèle également qu’il aurait pu rejoindre le centre de formation du club phocéen.

« Mon père jouait au foot à Avignon, je suis originaire de là-bas, donc le plus gros club des alentours, c’était l’OM. J’étais un grand fan, comme mes parents, et mon frère avant moi. Il n’y avait qu’un club pour moi: c’était l’Olympique de Marseille. J’ai joué au foot depuis que je suis né jusqu’à mes 14 ans. Le centre de formation de l’OM m’avait contacté pour l’intégrer. J’avais le choix entre le tennis et le foot, et c’est vrai que pour le foot il fallait s’éloigner de ma famille, et je n’étais peut-être pas prêt à cet âge-là. Même si mon rêve, c’était de devenir joueur de foot, je suis joueur de tennis, donc je suis très content », explique Benoit Paire.

Mercredi soir, il participera sur la pelouse du stade Vélodrome pour participer au « Match des héros », une rencontre de gala organisée au profit de l’UNICEF. Teddy Riner, Tony Parker, JUL, Matt Pokora, Didier Drogba, Fabrizio Ravanelli ou Eric Di Meco seront notamment présents à cet événement.