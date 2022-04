Battu ce vendredi sur la pelouse de Braga (3-2), Benfica pourrait avoir 15 points de retard sur Porto au terme de la 28e journée.

Coup dur pour les hommes de Nélson Veríssimo, battus ce soir par Braga dans le match d’ouverture de la 28e journée de Liga portugaise. Dominateur en début de match, Braga est rentré aux vestiaires avec une petite longueur d’avance grâce au but de Iuri Medeiros (28′). Au retour des vestiaires, ils vont même doubler la mise par l’intermédiaire du milieu André Horta (59′). Mais en à peine trois minutes de jeu, Benfica va renvers la vapeur. Grâce à des buts de Darwin Nunez (74′) et Joao Mario (77′) ils vont revenir à hauteur de leur adversaire du soir. Une euphorie rapidement stoppé par le but du 3-2 signé Victor Oliveira (79′).

Ce sera le score final, qui éloigne un peu plus les Lisboètes du titre. Toujours 3e, avec 9 points d’avance sur Braga, ils pourraient compter 15 longueurs de retard sur le leader en cas de victoire du FC Porto ce lundi contre Santa Clara.