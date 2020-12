Alors qu’il n’a pas joué une seule minute avec le Benfica, Jean-Clair Todibo se fait fracasser par Jorge Jesus.

De mal en pire. Alors qu’il enchaîne blessure sur blessure depuis son arrivée à Lisbonne, Jean-Clair Todibo n’a pas encore joué une seule minute avec le Benfica. L’ancien Toulousain est actuellement prêté par le FC Barcelone pour deux ans avec une option d’achat fixé à 20 millions d’euros.

Mais selon les médias catalans et portugais, les aigles n’en veulent plus, et pourraient même renvoyer le joueur en Espagne dès le mois de janvier. Pour ne rien arranger, même Jorge Jesus, son entraîneur, lui a envoyé plusieurs piques. « Todibo ne sera pas là. Il n’a pas de conditions physiques ou tactiques. Il n’a pas travaillé avec l’équipe. Il n’est pas l’un des joueurs auxquels je pense », l’avenir semble morose pour le défenseur de 20 ans dans la capitale portugaise.