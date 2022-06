Benfica a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec River Plate pour le milieu de terrain Enzo Fernandez. Le club lisboète va débourser 18 millions d’euros dont 8 millions d’euros pour l’Argentin qui va signer un contrat de cinq ans selon les infirmations de AS.

Après Julian Alvarez, River Plate perd une autre pépite. En effet, Benfica a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec River Plate pour le milieu de terrain Enzo Fernandez. Pour l’argentin, le club lisboète va débourser 10 millions d’euros plus 8 millions de bonus. Le milieu de terrain, qui va signer un contrat de cinq ans, se rendra au Portugal en fin d’année 2022, lorsqu’il aura terminé sa saison avec River Plate. Depuis le début de la saison, il a joué 24 matchs toutes compétitions confondues pour 9 buts et six passes décisives.