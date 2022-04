Liverpool a battu ce mardi après-midi le Benfica, sur le score de 1-3, en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Mais le match a aussi été sources de « conflits ». Les supporters portugais ont en effet jeté de nombreux projectiles sur la pelouse pendant la rencontre, notamment après le but de Luis Diaz. Une réaction que Andrew Robertson a commentée.

« Ils n’étaient pas très contents, hein ? On m’a jeté pas mal de briquets, alors peut-être que ça les aidera à arrêter de fumer ! Il faut voir le côté positif des choses. On a vu des joueurs être touchés cette saison. Et aujourd’hui, c’était assez proche pour moi, mais aucun projectile ne m’a atteint. Je sais qu’on peut être frustré en fin de match quand on perd, mais il ne faut pas jeter des choses qui peuvent blesser des gens sur le terrain » a déclaré Robertson dans une interview pour Liverpool Echo.