Menés 2-0 en moins de minutes de jeu, les Monégasques ont réussi à arracher le nul ce soir face au LOSC.

Les Lillois pensaient avoir fait le plus dur après le doublé de Jonathan David (5′, 9′) en moins de 10 minutes de jeu. Mais juste avant la pause, Krépin Diatta (41′) va remettre l’AS Monaco dans la course avec plus qu’un seul but de retard. En fin de rencontre le capitaine Wissam Ben Yedder (83′), remplaçant au coup d’envoie, va inscrire le but égalisateur quelques minutes après l’exclusion du Serbe Strahinja Pavlović (78′).

Score final 2 à 2 entre Monaco et Lille, qui se partagent les points pour se match d’ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Avec ce point en plus au compteur, l’AS Monaco chipe provisoirement la 7e place du championnat à l’Olympique Lyonnais.