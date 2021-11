Sélectionneur de l’équipe nationale de l’Algérie, Djamel Belmadi a évoqué devant les médis, sa joie de disputer la prochaine Coupe du monde en 2022 au Qatar. Il s’attend à un événement grandiose.

« Ce mondial sera peut-être le meilleur de toute l’histoire de la Coupe du Monde. J’habite au Qatar, je vois leur capacité à organiser de grands évènements, leur excellence et leur organisation. Quand on joue à domicile, on a un sentiment de confiance, on est à l’aise. Le Qatar est un peu notre deuxième pays. On a beaucoup de joueurs là bas, comme Belaili, Bounedjah, Benlamri, même si j’espère que nous n’en aurons pas trop non plus. A expliqué celui qui possède un fort lien avec le Qatar après plusieurs passages là-bas en tant que joueur mais aussi entraîneur.