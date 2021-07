Absents de l’entraînement ce matin, Eden Hazard et Kevin De Bruyne pourraient rester sur le banc demain soir lors du choc entre la Belgique et l’Italie.

Tous les deux blessés lors du huitième de finale contre le Portugal (1-0), Eden Hazard et Kevin De Bruyne, ont manqué l’entraînement des Diables Rouges ce jeudi. Un vrai motif d’inquiétude puisque la Belgique affrontera l’Italie demain soir (21h) en quart de finale de l’Euro. Une énorme affiche que les deux superstars pourraient manquer. Selon la chaîne belge RTL, les deux joueur se sont entraînés à la salle de sport et accompagneront le reste du groupe à Munich pour le match de demain contre l’Italie.

Le capitaine belge et attaquant du Real Madrid ainsi que le capitaine de Manchester City sont tous deux arrivés blessé à l’Euro. Le premier ayant accumulé les pépins physiques depuis son arrivée en Espagne et le second s’étant fracturé le visage en finale de la Ligue des champions face à Chelsea (0-1). Les deux hommes ont progressivement intégré le onze de départ de la Belgique, mais ils ont tous deux quitté prématurément leurs coéquipiers dimanche soir. Si les premiers examens se sont montré rassurants, leur absence dans le groupe de Roberto Martinez ce matin, laisse présager un forfait demain soir. Dries Mertens (Naples) et Yannick Carrasco (Atlético Madrid) pourraient donc être titularisés contre l’Italie.

« Vous le savez, ils n’ont pas pu s’entraîner ce matin (jeudi). C’était attendu. Ils ont 24 heures de récupération supplémentaire. C’est très positif, mais le temps est compté. Nous attendrons la dernière minute. Tout sera pris en compte. À l’heure actuelle, on ne peut pas prendre de décision. Ce sera une décision médicale, pas footballistique. Nous verrons demain (vendredi) », a indiqué Roberto Martinez en conférence de presse.