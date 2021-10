Alors que l’Italie s’est inclinée hier face à l’Espagne, la France et la Belgique vont s’affronter ce jeudi à 20h45 dans l’autre demi-finale de la Ligue des Nations.

Pour cette rencontre Didier Deschamps dispose de son groupe au complet et devrait donc évoluer dans un 3-4-3 avec Jules Koundé et Lucas Hernandez titulaires défense centrale pour épauler Raphaël Varane. En face, Roberto Martinez doit faire sans Meunier et Thorgan Hazard, blessés.

Voici la composition probable des deux équipes : Belgique : Courtois – Alderweireld, Boyata, Vertonghen – Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco – De Bruyne, Lukaku, E. Hazard (c). France : Lloris (c) – Koundé, Varane, L. Hernandez – Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez – Griezmann, Benzema, Mbappé.