Engluée dans ses discussions avec Canal+, la LFP a enfin trouvé avec beIn Sports un partenaire attentif à ses problèmes. Mais ce ne sera pas sans contrepartie…

C’est L’Equipe qui révèle cette information dans son édition du jour : beIN Sports serait prête à produire la chaîne que veut créer la LFP pour diffuser les huit rencontres de Ligue 1 par journée que ne souhaite pas acquérir Canal +. La chaîne cryptée veut en effet se concentrer sur les deux principales affiches par journée, achetées pour 370 millions d’euros par an. Actuel diffuseur de deux affiches de Ligue 2 par journée, beIN Sports pourrait prendre le relais, en diffusant 100% de la Ligue 2 et en devenant le producteur de la chaîne de la LFP commercialisant les 8 affiches par journée de Ligue 1.

Je produis ta chaîne si tu baisses mes droits

Un deal gagnant-gagnant ? Possible. Mais pas à n’importe quel prix. Le groupe audiovisuel qatari réclame une ristourne sur les droits actuellement payés à la Ligue pour la Ligue 2 (32 M€ par an) et pour les droits internationaux de la Ligue 1 (75 M€ par an). Pour le dire autrement, beIN Sports est prête à apporter son savoir-faire en matière de production à la LFP en échange d’une baisse des droits TV. Le risque économique que constitue le lancement d’une nouvelle chaîne pourrait faire pencher la balance. Mais deux « tu l’auras » valent-ils mieux qu’un « tien » ? C’est la question que la LFP doit trancher.

On est loin du milliard de Mediapro

Parmi les autres pistes à l’étude, la commercialisation des 8 affiches restantes de Ligue 1 à un acteur du streaming tel que DAZN ou Amazon. La LFP a donc des options. Mais aucune n’arrivera aux montants fous offerts par Mediapro. Selon les estimations, le bénéfice attendu de la commercialisation de ces 8 matches, avec ou sans le concours de beIN Sports et avec ou sans la création d’une chaîne ad hoc, ne devrait guère rapporter plus de 200 M€ par saison. Avec les 370 M€ payés par Canal +, on arrivera donc péniblement à 570 M€ par saison. Qu’il paraît lointain, le milliard promis par Mediapro…