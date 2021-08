A une semaine seulement de l’ouverture de la Ligue 1, c’est le flou le plus total !

Vendredi, les deux chaînes se sont retrouvées devant le tribunal civil de Paris pour trancher leur différend. Une solution doit-être trouvée dans les toutes prochaines heures, avant la reprise de Ligue 1. beIN Sports détient les droits de deux affiches par journée acquises pour 332 millions d’euros par saison. Mais elle a revendu ces droits à Canal+. Problème : la chaîne cryptée est fâchée du choix d’Amazon pour reprendre les droits de Mediapro (les 8 affiches restantes par journée) et veut se retirer de la Ligue 1.

Qui va payer la première échéance de la saison, d’un montant de 68 millions d’euros, le 5 août prochain ? Et qui va diffuser les premières affiches de la saison comprises dans ce lot, à savoir Troyes-PSG le samedi 7 août à 21h et Metz-Lille le dimanche 8 août à 17h ? Aujourd’hui, samedi 31 juillet, on ne peut répondre à ces deux questions !