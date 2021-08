Mohamed Bayo, qui est suivi par de nombreux clubs depuis le début du mercato, dont les Girondins de Bordeaux pourrait prochainement prolonger son contrat avec Clermont.

S’il n’est pas contre un départ cet été, celui qui a terminé meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière pourrait finalement prolonger l’aventure. Clermont reste ferme sur la situation de son attaquant et ne veut pas le vendre. Dans ce contexte, le joueur de 23 ans pourrait négocier avec son club une prolongation de contrat. Selon « RMC Sport », le club auvergnat veut faire prolonger le contrat de son international guinéen (24 ans), qui expire en juin 2023. « La probabilité de le voir parapher un nouveau bail a pris plus d’épaisseur ces derniers jours. » Le Guinéen a déjà inscrit 3 buts depuis le début de saison, et en a inscrit 22 la saison dernière en Ligue 2.