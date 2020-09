Uli Hoeness, le boss du Bayern Munich, a évoqué le dossier Thiago Alcantara (29 ans). En fin de contrat en juin prochain, le milieu offensif espagnol devrait quitter le Bayern Munich.

“Nous lui avons proposé un super contrat, mais à la dernière minute, il a changé d’avis. Il a probablement un accord à titre personnel avec Liverpool ou Manchester Unitd, ou avec les deux. Liverpool et Manchester United ne nous ont pas fait d’offre pour Thiago. Ils bluffent et attendent la dernière semaine de la fenêtre des transferts pour faire une offre bon marché. Le Bayern doit décider s’il veut jouer ce jeu ou rester sur ses positions et le garder”, a indiqué le patron du Bayern Munich pour Sport1.