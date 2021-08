À la recherche d’un latéral pour remplacer les Français Benjamin Pavard et Bouna Sarr, le Bayern Munich envisage de recruter un défenseur du Barça.

Assez calme depuis l’ouverture du mercato estival, le Bayern Munich compte tout de même deux recrues de taille, dont les transferts ont été négociés avant la fin de la saison. Il s’agit des deux anciens du RB Leipzig Julian Nagelsmann, qui reprend les rênes de l’équipe, et du Français Dayot Upamecano, acheté pour près de 45 millions d’euros. Mais le mercato est loin d’être terminé et le nouveau coach aurait bien l’intention de s’offrir un latéral droit cet été alors que les deux Français Benjamin Pavard et Bouna Sarr n’apportent pas satisfaction et que la star Joshua Kimmich sera exclusivement positionnée au milieu de terrain la saison prochaine.

D’après les informations du Mundo Deportivo, le Bayern Munich pourrait venir du côté du FC Barcelone pour faire son petit marché. Le média espagnol rapporte en effet que le champion d’Allemagne suit de près les deux défenseurs catalans Sergi Roberto et Sergino Dest. Le second, plus prometteur et arrivé l’été dernier sur demande de Ronald Koeman, ne devrait pas quitter les Blaugrana cet été. Le média catalan Sport.es nous apprenait d’ailleurs cette semaine que l’Américain de 20 ans avait déjà rejeté des offres de la part d’Arsenal, du Borussia Dortmund et de l’AS Monaco. Son coéquipier Sergi Roberto en revanche, a vu son temps de jeu diminuer avec l’arrivée de Dest et un départ cet été n’est pas à exclure. Pour s’offrir ses services, le Bayern Munich devra débourser environ 15 millions d’euros, alors que son contrat se termine en juin 2022.