Priorité offensive du FC Barcelone, Robert Lewandowski se montre particulièrement impatient. Le Polonais n’est pas satisfait de l’avancée du dossier et aurait posé un ultimatum au Barça lors d’un appel téléphonique.

A 33 ans, Robert Lewandowski sait ce qu’il veut et l’affirme depuis plusieurs semaines dans les médias en indiquant qu’il souhaite quitter le Bayern Munich au plus vite. Un souhait dont l’écurie bavaroise est consciente mais elle refuse de céder et a décliné les propositions formulées par le FC Barcelone jusqu’ici. En effet, le Bayern Munich aurait une nouvelle fois augmenté ses exigences et réclamerait désormais 60 millions d’euros au club catalan. Des demandes élevées qui compliquent la tâche du Barça ce qui a forcé Joan Laporta à sortir du silence.

D’après les informations publiées par Sport, le président du FC Barcelone s’est entretenu la semaine dernière avec Pini Zahavi afin de tenter de rassurer l’entourage de Robert Lewandowski. Un long entretien téléphonique durant lequel Joan Laporta aurait indiqué à l’international polonais qu’il deviendra la nouvelle tête d’affiche du projet catalan. Durant plusieurs minutes, l’Espagnol a décrit son plan à un joueur attentif qui a néanmoins posé ses conditions. Il aimerait que tout soit bouclé avant le 12 juillet prochain, sans quoi il rejoindrait ses coéquipiers lors de la reprise du Bayern Munich. Le FC Barcelone doit désormais s’activer.