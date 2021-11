Le football, c’est facile pour personne, même pas pour le grand Robert Lewandowski. Le joueur du Bayern Munich de 33 ans s’est en effet confié sur les difficultés qu’il traverse cette saison au Bayern.

« Au Bayern, il n’a pas été facile pour moi de trouver des situations de but ou une place sur le terrain. Quand vous jouez avec six joueurs offensifs et que vos adversaires sont très défensifs, ce n’est pas une chose facile pour un attaquant. Lors des derniers matchs, il m’a fallu du temps pour trouver une place et récupérer le ballon. Et même quand je l’obtiens, il y a encore trop de monde. Il y a eu des matchs où je n’avais pas beaucoup de ballons lors des 20 premières minutes, j’ai dû batailler pour l’obtenir. Bien sûr, on se crée des occasions tôt ou tard, mais je ne trouve pas tout cela facile. Pour moi, c’est aussi parfois difficile, même si je sais que j’ai besoin de patience », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Pour rappel, Lewandowski a inscrit cette saison 23 buts pour 17 matchs joués, toutes compétitions confondues.