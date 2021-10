Eric Di Meco, consultant RMC Sport, a tenu à recadrer Benjamin Pavard après sa sortie sur Canal dimanche soir.

« Je me souviens de ses débuts à Lille. Il est champion du monde, il joue au Bayern et il va s’arrêter à des critiques alors qu’il a un sélectionneur qui lui fait confiance. Il doit être au-dessus et surtout, il doit être conscient que, lorsqu’il fait ce genre de sortie, il prête la crique. Quand il fait la comparaison avec Hakimi et Alexander-Arnold, il souffre de la comparaison. Il faut qu’il soit conscient qu’on a une pénurie de latéral droit en France depuis un long moment. Juste être conscient de la chance que tu as, de la chance générationnelle que tu as. (…) Il bénéficie d’un manque de latéral droit dans sa génération et d’un coach qui n’hésite pas à faire jouer des défenseurs centraux dans les couloirs. Profite de ça », a indiqué le consultant sur RMC.