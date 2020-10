Milieu de terrain du Bayern Munich, Thomas Müller a une fois de plus été important dans la victoire de son équipe hier en LDC Face à l’Atletico Madrid.

Interrogé par le journal “Bild” sur le carton jaune reçu sur un contact avec Kieran Trippier, le champion du monde 2014 n’a pas masqué sa colère sur la décision prise en première période par Michael Oliver. Il a ensuite critiqué son adversaire du soir.

“Que se passe-t-il ? Ça ne peut pas être vrai. Nous jouons contre l’Atletico Madrid, les plus grands hooligans du football mondial ! Et vous me donnez un carton jaune pour quelque chose comme ça ?” Voilà c’est très clair.