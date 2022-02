Le gardien de but titulaire du Bayern Munich, Manuel Neuer, a été opéré avec succès de l’articulation de son genou droit dimanche, a indiqué le club bavarois dans un bref message publié sur son site internet.

« Tous les membres du club et toute l’équipe souhaitent à Manuel un bon et rapide rétablissement et nous sommes sûrs qu’il nous reviendra bientôt en pleine forme », a déclaré le directeur sportif Hasan Salihamidzic dans un communiqué recueilli par le leader de la Bundesliga. Bien que le Bayern Munich n’ait pas précisé le temps de récupération prévu, ‘Sky Sport’ estime que Neuer pourrait manquer entre trois semaines et un mois de compétition . C’est-à-dire qu’entre autres, le gardien international sera absent lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le RB Salzbourg (16 février) et est incertain pour le match retour (8 mars). Cette mauvaise nouvelle intervient quelques jours après que Neuer ait agrandi sa légende dans le football allemand en égalant le légendaire Oliver Kahn comme joueur ayant le plus de victoires dans l’histoire de la Bundesliga, soit 310.