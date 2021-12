Raphinha qui était courtisé par Liverpool, Chelsea ou par le Bayern Munich ne devrait finalement pas quitter Leeds. Selon les informations de The Athletic, il devrait même prolonger son aventure avec le club anglais.

Annoncé au Bayern Munich pour un montant de 50 millions d’euros, le transfert ne semble pas être acté, loin de là. En effet selon les informations de The Athletic, Raphinha serait en plein discussion avec Leeds pour une prolongation de contrat. Heureux sous les ordres de Marcelo Bielsa, l’ancien rennais n’aurait jamais eu l’intention de quitter l’Angleterre. Son agent serait même en discussion avec les dirigeants de Leeds pour une prolongation de son contrat depuis plusieurs semaines. Titulaire indiscutable sous les ordres du technicien argentin, l’attaquant brésilien a disputé 16 matchs de Premier League cette saison et inscrit 8 buts. Le joueur de 25 ans en voudrait pas prendre le risque de quitter un environnement qui lui réussit à moins d’un an de la Coupe du monde 2022 qu’il espère bien disputer avec le Brésil.