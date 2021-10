Julian Nagelsmann, qui a pris la succession de Hansi Flick à la tête du Bayern Munich, explique dans le podcast des frères Kroos, « Einfach mal Luppen » qu’il faut renouveler un effectif tous les trois, quatre ans afin de continuer à obtenir des résultats. Il confie également qu’il ne s’attendait pas à rejoindre le club bavarois sitôt dans sa jeune carrière.

Julian Nagelsmann réalise des débuts exceptionnels avec le Bayern Munich. Le jeune entraineur allemand était l’invité de « Einfach mal Luppen« , le podcast des frères Kroos où il explique sa perception du métier. L’ancien entraîneur du RB Leipzig s’inspire de Sir Alex Ferguson et estime qu’un effectif a besoin d’être renouveler tous les trois, quatre ans afin de continuer à être performant: « Sir Alex Ferguson a changé presque toute l’équipe tous les 3, 4 ans. Si vous voulez avoir une demi-vie décente en tant qu’entraîneur, vous devez développer et adapter votre idée, mais aussi changer et rafraîchir l’équipe. »

Nagelsmann trop jeune pour le Bayern ?

L’entraîneur allemand explique également qu’il aurait voulu rester un an ou deux plus de plus dans un club avant de prendre la tête du champion d’Europe 2020: « une année ou deux de plus dans un autre club n’auraient pas été de trop”, mais il a également ajouté qu’il “faut accepter de telles demandes quand elles sont là. Il y a un dicton intelligent qui dit que chaque chance dans la vie a une date d’expiration. J’ai la confiance en moi nécessaire et une équipe très agréable à entraîner. »

Après la trêve internationale, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen (dimanche 17 octobre) lors de la huitième journée de Bundesliga.