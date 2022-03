Pour Lothar Matthäus, le Bayern Munich doit vite réagir avant de perdre définitivement Robert Lewandowski.

Encore auteur d’une saison stratosphérique, Robert Lewandowski se pose depuis quelques semaines des questions concernant son avenir au Bayern Munich. Lié au leader de Bundesliga jusqu’en 2023, le Polonais n’a toujours pas reçu d’offre de prolongation. Et s’il doit quitter la Bavière cet été, le vice-lauréat du Ballon d’Or ne manquera pas de prétendants. Quelques cadors européens, comme le Paris Saint-Germain et le Real Madrid surveillent de près sa situation.

Dans une interview accordée cette semaine à Bild, l’ancienne légende du club Lothar Matthäus a tenté de faire réagir les dirigeants du Bayern Munich. « Lewandowski appartient au Bayern et si Uli Hoeness était encore président, il aurait dit après l’interview de Kahn : ‘Hé, demain matin, Lewandowski peut venir dans mon bureau pour prolonger le contrat’. Des choses plus claires ont été faites dans le passé. Cela ne fait que pousser Lewandowski dehors et causer des problèmes dans le vestiaire. La direction doit être plus claire et plus décisive. »