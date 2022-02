« Ces derniers temps, j’ai pensé à ces deux prix : FIFA The Best et Ballon d’or. J’en suis venu à la conclusion que le prix FIFA compte plus. Seuls les journalistes votent pour le Ballon d’or, il n’y a pas de vérification claire .

Les professionnels votent. Les capitaines d’équipe, les entraîneurs, ils peuvent évaluer nos performances de manière réaliste et objective, car ils savent combien chaque match, chaque record, chaque blessure nous coûte », a assuré Robert Lewandowski dans une interview pour le quotidien polonais Pilka Nozna.