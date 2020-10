Nouveau joueur du Bayern Munich, Bouna Sarr a livré ses premières impressions.

Présenté avec le champion d’Allemagne ce lundi après-midi, il se confie et donne ses premiers mots. “Mes premières impressions sont vraiment bonnes. C’est la première fois que j’ai une expérience à l’étranger. Le match amical contre le Bayern a été un moment clé pour moi et je suis très heureux d’être ici. J’ai eu un excellent accueil et j’espère que nous gagnerons de nombreux titres”, a souligné l’ancien Marseillais.