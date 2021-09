Désormais président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness n’a pas pour habitude garder sa langue dans sa poche. A quelques jours du choc entre le Bayern et le FC Barcelone, l’Allemand avoue ne plus considéré le club catalan comme une référence mondiale.

Dans une intervention sur la radio allemande Bayern 1, l’ancien président du Bayern Munich, Uli Hoeness, a déballé tout ce qu’il pensait sur le FC Barcelone, prochain adversaire du club bavarois en Ligue des Champions. L’Allemand a avoué qu’il ne considère plus, à ce jour, le Barça comme une référence dans le monde du football, ce qui était pourtant le cas il y a encore quelques années. Très honnête, Hoeness précise que, pendant de nombreuses années, le club catalan a été une source d’inspiration à laquelle le Bayern voulait ressembler. Un constat qui a aujourd’hui radicalement changé : « Barcelone n’est plus du tout un modèle pour nous », a-t-il indiqué. Ainsi, le président d’honneur de l’écurie allemande a pointé du doigt la gestion catastrophique du FC Barcelone et ses difficultés financières. Une débâcle qui n’arriverait jamais au Bayern selon lui.