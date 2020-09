Hier soir, le Bayern Munich a parfaitement débuté son championnat avec une victoire facile et écrasante sur le score de 8 à 0.

Après le match, Leroy Sané auteur d’un but et d’une passe décisive à livrer sa réaction. “Comment expliquer ce 8-0 d’entrée ? L’équipe était déjà au top la semaine dernière, il y a de très bons joueurs. Nous avons toujours faim, même après le triplé. Evidemment démarrer à domicile par un 8-0 c’est super. C’est très agréable de jouer enfin avec ces garçons-là. C’était une très bonne soirée, un bon match, nous avons vraiment fait feu de tout bois, je suis très content. Je veux me donner à fond pour cette équipe, mais je ne suis pas encore à 100%.” A déclaré celui qui était à Schalke avant de signer pour Manchester City et ensuite rejoindre les rangs du Bayern Munich.