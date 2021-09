Julian Nagelsmann a expliqué ce vendredi pourquoi Kingsley Coman avait du subir une intervention chirurgicale jeudi à cause d’un problème cardiaque.

« Coman avait un rythme cardiaque court et léger ainsi qu’un petit changement de rythme. Parfois, il manquait d’air pendant une courte période de temps. Nous avons donc fait un électrocardiogramme au long cours et opté pour cette procédure.

Mardi, il fera un entraînement cardiovasculaire et ne sera pas absent plus d’une semaine et demie ou deux », a rassuré Nagelsmann en conférence de presse.