Ancien gardien du Bayern Munich Oliver Kahn prend la défense de Leroy Sané qui réalise des performances moyennes depuis le début de saison.

Légende du club bavarois, Oliver Kahn vole au secours de la star du Bayern Munich et pense qu’il a besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau.

« Je connais le FC Bayern depuis longtemps et je sais que les nouveaux joueurs ont besoin de temps pour arriver pleinement à leur niveau, d’autant plus que Leroy nous est venu d’une grave blessure ». Le légendaire gardien en appelle donc à la patience et s’est confié pour le média « Bild ».