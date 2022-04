Après le faux pas du Bayern Munich en Ligue des champions, Julian Nagelsmann a été noyé de menaces de mort sur Instagram.

De passage ce vendredi en conférence de presse, Julian Nagelsmann est revenu sur l’élimination surprise du Bayern Munich face à Villarreal en quart de finale de la Ligue des champions. Un échec que les supporters n’arrivent pas à avaler. Certains ont d’ailleurs passé leurs nerfs sur le coach allemand, qui explique avoir reçu 450 menaces de mort sur les réseaux sociaux.

« Je sais que je serai toujours critiqué de tous les côtés, c’est normal et je peux y faire face. Mais avec 450 menaces de mort sur Instagram, c’est moins facile. Si les gens veulent me tuer, c’est une chose, mais ils s’attaquent à ma propre mère qui ne s’intéresse même pas au football, a déploré l’entraîneur. Je ne peux pas le comprendre. Aussitôt qu’ils éteignent la télévision, les gens oublient toute décence. Et ils pensent qu’ils ont raison, c’est ça le pire. Porter plainte ? Je n’en verrais pas le bout. J’en reçois après chaque match, quel que soit le vainqueur. Nous sommes des personnes privées. Je ne veux provoquer personne et personne n’est encore venu chez moi » pour me menacer, a-t-il souligné.