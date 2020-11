Milieu de terrain du Bayern Munich, Leon Goretzka (25 ans) parle de son avenir et confirme que le club ne lui a pas encore offert de prolongation de contrat.

De passage en conférence de presse avant le match et la réception du RB Salzbourg ce mercredi soir, le milieu international allemand évoque son avenir et les discussions avec les dirigeants pour une nouvelle prolongation de contrat.

« J’ai encore un contrat d’un an et demi. Il n’y a pas beaucoup de pression. Jusqu’à présent, aucune discussion n’a eu lieu avec moi. Mais je suis en contact permanent avec Brazzo (Salihamidzic) et Hansi (Flick). S’ils m’approchent rapidement, je ne refuserai certainement pas de leur parler », a prévenu l’ancien sociétaire de Schalke 04 qui est sous contrat avec les Bavarois jusqu’en juin 2022.