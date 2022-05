Alors que son contrat expire en juin 2023 à Liverpool, Sadio Mané aurait été approché par le Bayern Munich. Le club allemand aurait même entamé les négociations.

L’information est rapportée par The Sun Football. L’international sénégalais de 30 ans pourrait quitter Anfield cet été. Le club de la Bundesliga qui pourrait perdre son buteur vedette Robert Lewandowski espère le remplacer avec Mané. L’attaquant des Reds est à 21 buts et 2 passes décisives cette saison, entre la Premier League et la Ligue des champions de l’UEFA. Lui et le Polonais sont convoités par le FC Barcelone, selon la presse européenne. Affaire à suivre…

