Eric Maxim Choupo-Moting a mis les points sur les “i” concernant sa situation avec le Bayern Munich.

Interrogé par Sky Germany, l’attaquant camerounais a répondu cash sur son avenir. L’attaquant international camerounais se dit ravi d’évoluer avec le club allemand, pour lequel le buteur de 33 ans n’exclut pas de prolonger son contrat, courant jusqu’en juin prochain. « Je suis juste concentré sur le Bayern, ici et maintenant. Je suis très, très heureux et je pourrais imaginer rester ici plus longtemps.”

Auteur ce samedi d’un doublé sur le terrain du Hertha Berlin (3-2, 13e journée de Bundesliga), le natif de Hambourg a marqué 10 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues depuis le lancement de la saison 2022-2023, pour 5 réalisations en 8 rencontres de Bundesliga.

Africa Top Sports